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Суд отказал в аресте экс-заместителя главы Нацбанка

Новости » Политика     15.11.2019 - 10:37
Суд отказал в аресте экс-заместителя главы Нацбанка
Фото: Александр Писарук (из открытых источников)

САП настаивала на залоге в 30 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отказал в аресте бывшего первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука в деле завладении 1,2 млрд грн кредита. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд избрал ему залог 5 млн гривен, которую он должен внести в течение 5 дней.

Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 30 млн гривен.

РБК-Украина писало, что НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку. Кроме Писарука подозрение было объявлено еще 7 лицам, причастным к завладению стабилизационного кредита Нацбанка. Следствие установило, что к завладению средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

В свою очередь, правление Национального банка Украины выразило возмущение вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому, директору компании, которая осуществляла оценку недвижимости и которая связана с владельцами "VAB Банка".

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