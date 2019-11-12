У НБУ відреагували на вручення підозри Писаруку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Смолій повертається в Україну через вручення підозри екс-голові НБУ

Правління Національного банку України обурене врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ. Про це йдеться в коментарі прес-служби НБУ.

Як зазначили в НБУ, жоден з членів правління та директорів департаментів НБУ був затриманий під час здійснюваних антикорупційними органами слідчих дій щодо обставин видачі стабілізаційного кредиту у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Водночас голова Національного банку Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається до України, повідомили в прес-службі.

У НБУ заявили, що "Олександр Писарук - професійний банкір з бездоганною репутацією, яку оцінили і в МВФ, де він працював останні три роки, і в міжнародній та вітчизняній банківській спільноті, де наш колега працював 16 років до призначення у НБУ і останній місяць".

Національний банк нагадує, що рішення в НБУ ухвалюються колегіально, що унеможливлює визначальний вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень.

Нагадаємо, співробітники НАБУ 11 листопада прийшли до "Райффайзен Банку Аваль", щоб вручити підозру голові правління банку Олександру Писаруку, який займає цю посаду з серпня поточного року. Писарук обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року.

За даними НАБУ, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час слідчих дій в "Райффайзен Банке Аваль" затримали сім осіб - колишніх і діючих посадових осіб Національного банку.