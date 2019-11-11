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Співробітники НАБУ зараз знаходяться в Райффайзен Банку, щоб затримати голову правління

Новини » Політика     11.11.2019 - 21:45
Співробітники НАБУ зараз знаходяться в Райффайзен Банку, щоб затримати голову правління
Фото: Олександр Писарук

Співробітники НАБУ хочуть затримати Олександра Писарука

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) зараз перебувають в "Райффайзен Банк Аваль", щоб затримати голову правління Олександра Писарука. Про це РБК-Україна повідомили джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, Олександр Писарук обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року. До цього, з жовтня 2010 року він був регіональним керівником ING Корпоративного банкінгу в Центральній і Східній Європі (Нідерланди).

Нагадаємо, 20 серпня наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" вирішив призначити головою правління банку Олександра Писарука замість Володимира Лавренчука, який обіймав цю посаду протягом 14 років.

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