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ВАКС обирає запобіжний захід екс-заступнику глави НБУ

Новини » Політика     14.11.2019 - 11:08
ВАКС обирає запобіжний захід екс-заступнику глави НБУ
Фото: Олександр Писарук (з відкритих джерел)

САП наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у 30 млн грн

Вищий антикорупційний суду розпочав розгляд обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку у справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у 30 млн гривень.

Нагадаємо, НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку. Крім Писарука підозру було оголошено ще 7 особам, причетним до заволодіння стабілізаційного кредиту Нацбанку. Слідство встановило, що до заволодіння коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб.

"Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банк". Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України", - зазначили в НАБУ.

Також РБК-Україна писало, що правління Національного банку України висловило обурення врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ.

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