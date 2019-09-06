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Суд залишив Гримчака під вартою

Новини » Політика    06.09.2019 - 15:55
Суд залишив Гримчака під вартою
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Апеляційний суд вирішив залишити Гримчака під вартою

Апеляційний суд у п'ятницю, 6 вересня, вирішив залишити під вартою Юрія Гримчака, екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій. Про це повідомила дружина політика Юлія Гримчак на своїй сторінці у Facebook.

За словами дружини Гримчака, екс-заступник глави МінТОТ залишиться під вартою в Чернігівському СІЗО.

"Ухвала апеляційного суду про застосування запобіжного заходу: залишити без задоволення! Гримчака залишили під вартою в Чернігівському СІЗО", - написала вона.

Суд залишив Гримчака під вартоюНагадаємо, раніше адвокат Тетяна Матяш заявила, що екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак залишиться під вартою не зважаючи на помилку в постанові суду. Раніше Матяш припускала, що Гримчака можуть перезатримати через помилку в ухвалі про його взяття під варту.

Як писало РБК-Україна, 16 серпня під час оголошення ухвали про взяття під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві екс-заступника глави МінТОТ Гримчака суд у Чернігові переплутав його ім’я по батькові.

Вже 17 серпня суд постановив виправити помилки в ухвалі про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

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