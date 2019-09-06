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Суд оставил Грымчака под стражей

Новости » Политика    06.09.2019 - 15:55
Суд оставил Грымчака под стражей
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Апелляционный суд решил оставить Грымчака под стражей

Апелляционный суд в пятницу, 6 сентября, решил оставить под стражей Юрия Грымчака, экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий. Об этом сообщила жена политика Юлия Грымчак на своей странице в Facebook.

По словам жены Грымчака, экс-заместитель главы МинВОТ останется под стражей в Черниговском СИЗО.

"Определение апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО", - написала она.

Суд оставил Грымчака под стражей

Напомним, ранее адвокат Татьяна Матяш заявила, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак останется под стражей не смотря на ошибку в постановлении суда. Ранее Матяш предполагала, что Грымчака могут перезадержать из-за ошибки в постановлении о его заключении под стражу.

Как писало РБК-Украина, 16 агуста во время оглашения постановления о заключении под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве экс-заместителя главы МинВОТ Грымчака суд в Чернигове перепутал его отчество.

Уже 17 августа суд постановил исправить ошибки в постановлении об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

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