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Гримчак залишиться в СІЗО, незважаючи на помилку суду, - адвокат

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 23:12
Гримчак залишиться в СІЗО, незважаючи на помилку суду, - адвокат
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

У СІЗО чекають на рішення Пенітенціарної служби

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака не мають наміру відпускати із СІЗО через помилку в ухвалі про його взяття під варту. Про це повідомила його адвокат Тетяна Матяш, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"У Чернігівському СІЗО сказали, що їм відомо, що в них інша особа, ніж зазначено в ухвалі, але є виправлення і вони набудуть скоро сили. Тому наразі відпускати нікого не будуть, оскільки вони встановили, що й Михайлович і Миколайович народилися в один день в одному місці, тому є підстави вважати, що це одна й та сама людина", - написала адвокат.

Матяш додала, що працівники СІЗО "повідомили департаменту" (Пенітенціарну службу) і чекають на його рішення.

Зі слів адвоката, захист наразі залишає СІЗО, а сторона обвинувачення має намір чекати рішення департаменту під слідчим ізолятором.

Раніше Матяш припускала, що її підзахисного можуть перезатримати через помилку в ухвалі про його взяття під варту.

Нагадаємо, 17 серпня суд постановив виправити помилки в ухвалі про арешт заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Під час оголошення ухвали про взяття під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві Гримчака суд у Чернігові переплутав його ім’я по батькові.

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