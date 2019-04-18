Суд зупинив конкурс на голову Митниці

Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва (oask.gov.ua)

Рішення увалено за позовом нардепа Антонищака

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомляє прес-служба суду.

За даними прес-служби, рішення ухвалено 17 квітня для забезпечення позову народного депутата Андрія Антонищака.

Окрім цього суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення відповідного конкурсу на підставі зазначеного розпорядження Кабміну.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу, на наприкінці березні оголосив конкурс.

За результатом оцінки робіт Комісією з питань вищого корпусу державної служби, у завершальному, третьому етапі конкурсу братимуть участь: проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш; перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов; керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

Планувалося, що останній етап відбору - співбесіда - розпочнеться 23 квітня о 10:00.