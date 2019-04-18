Суд остановил конкурс на главу Таможни

Фото: Окружной административный суд города Киева (oask.gov.ua)

Решение увалено по иску нардепа Антонищака

Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, решение принято 17 апреля для обеспечения иска народного депутата Андрея Антонищака.

Кроме того, суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабмина.

Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу, на конце марте объявил конкурс.

По результатам оценки работ Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, в заключительном, третьем этапе конкурса примут участие: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш; первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов; руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварець

Планировалось, что последний этап отбора - собеседование - начнется 23 апреля в 10:00.