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Стали відомі кандидати на керівників податкової та митної служб

Новини » Фінанси    16.04.2019 - 18:07
Стали відомі кандидати на керівників податкової та митної служб
Фото: Мінфін України (Віталій Носач/РБК-Україна)

Останній етап відбору розпочнеться 23 квітня

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік кандидатів на керівників Державної податкової і Державної митної служб. Про це Мінфін повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, у міністерстві поінформували, що завершився другий етап конкурсу на керівників даних відомств.

Стали відомі кандидати на керівників податкової та митної служб

"П'ять претендентів на крісло очільника ДПС і шість - на очільника ДМС складали тести на знання законодавства та розв’язували ситуаційні завдання", - сказано у повідомленні.

Отже, за результатом оцінки робіт Комісією з питань вищого корпусу державної служби, у завершальному, третьому етапі конкурсу братимуть участь:

Кандидати на главу ДПС:

  • заступник міністра фінансів України Сергій Верланов;
  • виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит" Дмитро Олексієнко;
  • заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

Кандидати на главу ДМС:

  • проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш;
  • перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов;
  • керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

"У процесі перевірки та оцінювання робіт брали участь експерти, представники бізнесу, аби забезпечити неупередженість обрання кандидатів", - заявили у Мінфіні.

Так, останній етап відбору - співбесіда - розпочнеться 23 квітня о 10:00. За співбесідою можна буде спостерігати у прямому ефірі. Цього ж дня будуть підбиті підсумки, і конкурсна комісія визначить кандидатів, яких рекомендуватиме Кабінету міністрів для призначення на посади керівників ДПС та ДМС.

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів України оголосив конкурс на глав податкової та митної служб.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби.

До цього в Мінфіні озвучили строки розподілу Фіскальної служби. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, при злагодженій роботі завершити реорганізацію ДФС зможуть за три місяці.

На пост глави ДФС намагаються просунути заступника міністра фінансів Верланова, - експерт Уряд оголосив конкурс на голів податкової та митної служб
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