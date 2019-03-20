ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд оголосив конкурс на голів податкової та митної служб

Новини » Політика    20.03.2019 - 13:59
Уряд оголосив конкурс на голів податкової та митної служб
Фото: Олександр Саєнко (kmu.gov.ua)

Конкурс на голів податкової та митної служб пройде 16 квітня

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на глав податкової та митної служб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра Кабміну Олександра Саєнка.

Саєнко зазначив, що сьогодні уряд прийняв рішення оголосити конкурс на посади голів Державної податкової служби та Державної митної служби. Також затверджено умови конкурсу, зокрема загальні і спеціальні кваліфікаційні вимоги, а також вимоги до компетентності.

"Сам конкурс буде проведений комісією вищого корпусу державної служби 16 квітня 2019", - додав Саєнко.

Уряд оголосив конкурс на голів податкової та митної служб

 

Нагадаємо, на початку березня Кабмін схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби.

До цього в Мінфіні назвали терміни розподілу Фіскальної служби. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, при злагодженій роботі завершити реорганізацію ДФС зможуть за три місяці.

"При злагодженій і швидкій роботі можемо завершити реорганізацію ДФС за три місяці, а якщо виникнуть якісь труднощі - через півроку", - зазначила вона.

Податкова і митна служби були об'єднані в 2012 році шляхом створення Міністерства доходів і зборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка підпорядковується Міністерству фінансів.

Кабмін припинив повноваження одного з членів наглядової ради "Нафтогазу"
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДФСконкурс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся