Уряд оголосив конкурс на голів податкової та митної служб

Фото: Олександр Саєнко (kmu.gov.ua)

Конкурс на голів податкової та митної служб пройде 16 квітня

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на глав податкової та митної служб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра Кабміну Олександра Саєнка.

Саєнко зазначив, що сьогодні уряд прийняв рішення оголосити конкурс на посади голів Державної податкової служби та Державної митної служби. Також затверджено умови конкурсу, зокрема загальні і спеціальні кваліфікаційні вимоги, а також вимоги до компетентності.

"Сам конкурс буде проведений комісією вищого корпусу державної служби 16 квітня 2019", - додав Саєнко.

Нагадаємо, на початку березня Кабмін схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби.

До цього в Мінфіні назвали терміни розподілу Фіскальної служби. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, при злагодженій роботі завершити реорганізацію ДФС зможуть за три місяці.

"При злагодженій і швидкій роботі можемо завершити реорганізацію ДФС за три місяці, а якщо виникнуть якісь труднощі - через півроку", - зазначила вона.

Податкова і митна служби були об'єднані в 2012 році шляхом створення Міністерства доходів і зборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка підпорядковується Міністерству фінансів.