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Кабмін схвалив запуск розподілу ДФС

Новини » Політика    06.03.2019 - 12:29
Кабмін схвалив запуск розподілу ДФС
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін затвердив положення про податкову та митну служби

Кабінет міністрів України схвалив запуск реформи з розподілу Державної фіскальної служби, затвердивши положення про податкову та митну служби. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив положення про Державну податкову службу України, а також визначив, що вона реалізує державну податкову політику, адміністрування єдиного внеску на соціальне страхування, політику в сфері боротьби з порушеннями податкового законодавства.

Також затверджено положення про Державну митну службу, яка реалізує державну митну політику, політику у сфері боротьби з порушеннями митного законодавства. Діяльність Митної служби координується Кабінетом міністрів України через міністра фінансів.

"Зазначеними положеннями визначаються основні завдання, функції Державної податкової служби України та Державної митної служби України, а також закріплюються повноваження голів зазначених служб", - йдеться в пояснювальній записці.

 

Фото: положення про податкову та митну служби

Нагадаємо, раніше в Мінфіні назвали терміни розподілу Фіскальної служби. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, при злагодженій роботі завершити реорганізацію ДФС зможуть за три місяці.

 

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