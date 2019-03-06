Кабмін схвалив запуск розподілу ДФС

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін затвердив положення про податкову та митну служби

Кабінет міністрів України схвалив запуск реформи з розподілу Державної фіскальної служби, затвердивши положення про податкову та митну служби. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив положення про Державну податкову службу України, а також визначив, що вона реалізує державну податкову політику, адміністрування єдиного внеску на соціальне страхування, політику в сфері боротьби з порушеннями податкового законодавства.

Також затверджено положення про Державну митну службу, яка реалізує державну митну політику, політику у сфері боротьби з порушеннями митного законодавства. Діяльність Митної служби координується Кабінетом міністрів України через міністра фінансів.

"Зазначеними положеннями визначаються основні завдання, функції Державної податкової служби України та Державної митної служби України, а також закріплюються повноваження голів зазначених служб", - йдеться в пояснювальній записці.

Фото: положення про податкову та митну служби

Нагадаємо, раніше в Мінфіні назвали терміни розподілу Фіскальної служби. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, при злагодженій роботі завершити реорганізацію ДФС зможуть за три місяці.