ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд знов відклав розгляд апеляцій у справі Мангера

Новини » Політика    01.03.2019 - 19:11
Суд знов відклав розгляд апеляцій у справі Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Засідання перенесли на 4 березня

Київський апеляційний суд Києва сьогодні, 1 березня, в черговий раз відклав розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід підозрюваному у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру на 4 березня. Відповідне рішення ухвалив головуючий суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, суддя зазначив, що суд, порадившись, ухвалив відкласти розгляд апеляційних скарг на 4 березня 2019 року на 17.10.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд Києва не задовольнив відвід прокурорам у засіданні з розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід Мангеру.

Як повідомляло РБК-Україна, у п'ятницю суд розглядає апеляції прокуратури і захисту на обрану раніше запобіжний захід Мангеру.

Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Мангеру.

Справа Мангера: адвокати просять суд повернути апеляцію прокурорів Суд не задовольнив відвід прокурорам у справі Мангера
Новини України преступленияКатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся