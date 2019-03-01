Суд знов відклав розгляд апеляцій у справі Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Засідання перенесли на 4 березня

Київський апеляційний суд Києва сьогодні, 1 березня, в черговий раз відклав розгляд апеляційних скарг на запобіжний захід підозрюваному у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру на 4 березня. Відповідне рішення ухвалив головуючий суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, суддя зазначив, що суд, порадившись, ухвалив відкласти розгляд апеляційних скарг на 4 березня 2019 року на 17.10.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд Києва не задовольнив відвід прокурорам у засіданні з розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід Мангеру.

Як повідомляло РБК-Україна, у п'ятницю суд розглядає апеляції прокуратури і захисту на обрану раніше запобіжний захід Мангеру.

Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу Мангеру.