Суд не задовольнив відвід прокурорам у справі Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Головуючий суддя підкреслив, що підстав для відводу прокурорів немає

Київський апеляційний суд Києва не задовольнив відвід прокурорам у засіданні щодо розгляду апеляційних скарг на запобіжний захід підозрюваному у замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Так, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя.

"Суд ухвалив відмовити стороні захисту про відвід прокурорам", - сказав він.

Суддя зазначив, що підстав для відводу прокурорів Петра Бояна та Вікторії Калити немає.

Раніше адвокат Дмитро Ільченко заявив відвід прокурорам.

"Заявляю відвід прокурорам. А прокурор Калита в минулому заявляла про свою ненависть до партії "Батьківщина". Вона системно проявляє свою ненависть до цієї партії. Вона має також особисту зацікавленість. Пані прокурор Калита не звертає уваги на будь-які докази щодо невинуватості Мангера", - сказав захисник.

За словами адвоката, прокурор Калита "просто ненавидить Мангера".

"Прокурором вчиняються дії, що унеможливлюють виконання Мангером своїх процесуальних обов'язків. Прокурор, маючи особисту неприязнь до Мангера, завалює суд клопотаннями, а потім не з'являється на засідання", - додав він.

На думку адвоката, справа сфальсифікована.

"По прокурору Баяну… Прокурор умисно здійснював заходи для ухилення від участі у суді", - зазначив Ільченко.

Нагадаємо, раніше суд не задовольнив заяву про відвід колегії суддів і головуючому від сторони захисту Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, в п'ятницю суд розглядає апеляції прокуратури та захисту на обраний раніше запобіжний захід Мангеру.

Відзначимо, активісти запалили фаєри біля будівлі суду, де проходить розгляд справи Мангера, і принесли банер з написом: "Вбивці Гандзюк повинні сісти".