Мангер прибув до апеляційного суду

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Суд почав розгляд апеляції сторони обвинувачення і захисту

У Київський апеляційний суд вже прибув підозрюваний у замовленні вбивства Катерини Гандзюк - Владислав Мангер. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Станом на 12:15, судове засідання розпочалось. Суд розглядає апеляції прокуратури і захисту на обрану раніше міру запобіжного заходу Мангера. Справу слухатиме колегія суддів : Ященко, Рибак та Росік.

На судове засідання з'явилися захисники Владислава Мангера та представники сторони обвинувачення.

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна писало, що активісти запалили під судом фаєри та принесли банер з написом: "Вбивці Гандзюк мають сісти".

Біля будівлі суду та на поверсі знаходяться правоохоронці, вони проводять детельний огляд речей відвідувачів.

Нагадаємо, вчора Мангер не прибув на засідання, тому розгляд апеляційних скарг у відношенні підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера відклали на 1 березня на 12:00.

Зазначимо, в Шевченківському райсуді Києва, де повинні продовжувати Мангеру міру запобіжного заходу, підозрюваний був присутній. Однак засідання також переніс розгляд на 1 березня.