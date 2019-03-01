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Мангер прибув до апеляційного суду

Новини » Політика    01.03.2019 - 12:36
Мангер прибув до апеляційного суду
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Суд почав розгляд апеляції сторони обвинувачення і захисту

У Київський апеляційний суд вже прибув підозрюваний у замовленні вбивства Катерини Гандзюк - Владислав Мангер. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Станом на 12:15, судове засідання розпочалось. Суд розглядає апеляції прокуратури і захисту на обрану раніше міру запобіжного заходу Мангера. Справу слухатиме колегія суддів : Ященко, Рибак та Росік. 

На судове засідання з'явилися захисники Владислава Мангера та представники сторони обвинувачення. 

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна писало, що активісти запалили під судом фаєри та принесли банер з написом: "Вбивці Гандзюк мають сісти". 

Біля будівлі суду та на поверсі знаходяться правоохоронці, вони проводять детельний огляд речей відвідувачів. 

Нагадаємо, вчора Мангер не прибув на засідання, тому розгляд апеляційних скарг у відношенні підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера відклали на 1 березня на 12:00. 

Зазначимо, в Шевченківському райсуді Києва, де повинні продовжувати Мангеру міру запобіжного заходу, підозрюваний був присутній. Однак засідання також переніс розгляд на 1 березня.

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