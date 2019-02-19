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ГПУ подала апеляцію на рішення суду по Мангеру

Новини » Політика    19.02.2019 - 19:03
ГПУ подала апеляцію на рішення суду по Мангеру
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сторона обвинувачення вимагає для Мангера арешту без права внесення застави

Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГПУ у Facebook

Як зазначається, апеляційна скарга подана на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 15.02.2019 про застосування запобіжного заходу стосовно Мангера у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у розмірі 1300 (тисячі трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2 497 300 грн.

"Прокурор у кримінальному провадженні вважає вказану ухвалу незаконною та необґрунтованою в частині визначення розміру застави та просить скасувати її і застосувати запобіжний захід голові Херсонської обласної ради у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування без визначення розміру застави", - йдеться в повідомленні. 

ГПУ подала апеляцію на рішення суду по Мангеру

Нагадаємо, 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. 15 лютого Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. 18 лютого Мангер повернувся на роботу. 

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Новини України Владислав МангерКатерина Гандзюк
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