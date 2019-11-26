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Суд зобов’язав ГПУ відкрити ще одну справу проти Садового

Новини » Політика     26.11.2019 - 19:57
Суд зобов’язав ГПУ відкрити ще одну справу проти Садового
Фото: Андрій Садовий (УНІАН)

Провадження стосується заклику Садового обміняти Медведчука на полонених в РФ моряків

Печерський районний суд міста Києва 21 листопада ухвалив рішення зобов'язати Генеральну прокуратуру (ГПУ) почати розслідування проти міського голови Львова Андрія Садового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

Зазначається, що йдеться про "протиправні дії" Садового, який 4 грудня 2018 року розмістив на своєму Youtube-каналі відеоролик із закликом затримати та обміняти на полонених моряків одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

"Дії Садового характеризуються прямим умислом і містять ознаки злочину, передбаченого частиною першою статті 14, частиною четвертою статті 27, статтею 149 Кримінального кодексу України, оскільки в закликах Садового вбачаються підбурювання до вчинення незаконних дій, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

На це рішення відреагував і сам Садовий у своєму Facebook. Він зазначив, що дійсно пропонував обміняти Медведчука і не відмовляється від своїх слів.

"Я дійсно пропонував обміняти Медведчука на наших військовополонених. В принципі моя пропозиція актуальна досі - багато наших заручників залишаються в російських тюрмах", - написав Садовий.

Суд зобов’язав ГПУ відкрити ще одну справу проти Садового

Раніше повідомлялося, що мера Львова Андрія Садового підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем. Справа повязана із погодженням операції із земельними ділянками.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд проведе засідання у справі Андрія Садового 27 листопада.

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