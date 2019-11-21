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Справа Садового повязана з операціями із земельними ділянками, - джерело

Новини » Політика     21.11.2019 - 14:25
Справа Садового повязана з операціями із земельними ділянками, - джерело
Фото: Андрій Садовий (city-adm.lviv.ua)

Справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд

Мера Львова Андрія Садового підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело.

Як зазначається, справа повязана із погодженням операції із земельними ділянками.

"Садовому вручена підозра за статею 364 Кримінального кодексу. Це зловживання владою та службовим становищем. Справа повязана із погодженням операції із земельними ділянками. Ці операції були незаконними", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника агентства, справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Йдеться про справу будівництва індустріального парку в Рясному.

Нагадаємо, Садовий сьогодні павідомив про те, що йому вручила підозру Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

РБК-Україна також писало, що Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Раніше ДБР проводило обшуки на телеканалі "Прямий". Розслідування стосувалось можливих зловживань п'ятого президента України Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу.

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