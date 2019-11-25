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ВАКС назвав нову дату засідання у справі Садового

Новини » Політика     25.11.2019 - 16:16
ВАКС назвав нову дату засідання у справі Садового
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Суд щодо Садового пройде в середу

Вищий антикорупційний суд проведе засідання у справі Андрія Садового, міського голови Львова, 27 листопада. Про це РБК-Україна повідомила речник ВАКС Олеся Чемерис.

За її словами, клопотання про обрання запобіжного заходу Садовому тільки надійшло до Вищого антикорупційного суду.

"Орієнтовно воно буде розглянуто в середу слідчим суддею", - повідомила представник ВАКС.

Відзначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що судове засідання у справі Садового могло пройти сьогодні, 25 листопада.

Нагадаємо, минулого тижня йому повідомили про підозру в тому, що він міг зловживати повноваженнями при виділенні земельних ділянок для будівництва індустріального парку. Як заявляє САП, мер виділив землю, що не перебувала у власності територіальної громади Львова.

Джерела РБК-Україна відзначали, що прокуратура не буде просити взяти Садового під варту. Передбачається, що звинувачення наполягатиме на заставі в розмірі 50 млн гривень.

ВАКС назвав можливу дату суду у справі Садового
Новини України Андрій Садовийантікоррупційний суд
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