Суд обязал ГПУ открыть еще одно дело против Садового

Фото: Андрей Садовый (УНИАН)

Производство касается призыва Садового обменять Медведчука на пленных в РФ моряков

Печерский районный суд города Киева 21 ноября принял решение обязать Генеральную прокуратуру (ГПУ) начать расследование против городского главы Львова Андрея Садового. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

Отмечается, что речь идет о "противоправных действиях" Садового, который 4 декабря 2018 года разместил на своем Youtube-канале видеоролик с призывом задержать и обменять на пленных моряков одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука.

"Действия Садового характеризуются прямым умыслом и содержат признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 14, частью четвертой статьи 27, статьей 149 Уголовного кодекса Украины, поскольку в призывах Садового усматриваются подстрекательство к совершению незаконных действий, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

На это решение отреагировал и сам Садовый в своем Facebook. Он отметил, что действительно предлагал обменять Медведчука и не отказывается от своих слов.

"Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. В принципе мое предложение актуально до сих пор - много наших заложников остаются в российских тюрьмах", - написал Садовый.

Ранее сообщалось, что мэра Львова Андрея Садового подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Дело связано с согласованием сделки с земельными участками.

Напомним, Высший антикоррупционный суд проведет заседание по делу Андрея Садового 27 ноября.