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Суд избрал меру пресечения полякам, избившим украинскую пару во Вроцлаве

19:19 29.07.2026 Ср
2 мин
Защитник одного из мужчин отрицает, что нападение произошло по национальному признаку
aimg Валерий Ульяненко
Суд избрал меру пресечения полякам, избившим украинскую пару во Вроцлаве Фото: польская полиция (Getty Images)
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В польском Вроцлаве суд взял под стражу на три месяца двух мужчин, подозреваемых в нападении на украинскую пару. Задержанным грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Прокуратура квалифицировала нападение как хулиганство, совершенное на почве национальной розни. Задержания состоялись в понедельник вечером, однако во время допроса ни один из подозреваемых вины не признал.

В деле фигурируют:

  • 45-летний Адам С. - обвинен в нападении и насилии по национальному признаку. Из-за рецидива ему грозит до 7,5 лет лишения свободы. От дачи показаний он отказался.
  • 27-летний Томаш М. - подозреваемый в нападении и насилии по национальному признаку. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Третьего участника нападения правоохранители все еще разыскивают.

Как разворачивался конфликт

По словам прокурора Ленцкой, столкновение длилось несколько минут. Нападение началось внутри магазина, после чего участники событий переместились на улицу.

Запись, ранее распространившаяся в сети, отображает только завершающую часть инцидента. Полиция изъяла камеры наблюдения из помещения магазина, чтобы воспроизвести полную хронологию событий.

"Появившееся в интернете видео является последней частью этого инцидента. Полиция и прокуратура изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина, и у нас будет возможность хронологически установить, как именно развивались события", - сказал прокурор.

В то же время защитник Адама С. утверждает, что спор якобы возник на бытовой почве и не связан с национальностью потерпевших.

Ранее, 27 июля, стало известно о нападении во Вроцлаве, где трое молодых людей жестоко избили девушку и ее парня.

По информации СМИ и сообщениям в социальных сетях, пострадавшие являются украинцами. Уже в тот же день польские правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении.

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