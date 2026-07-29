ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Суд обрав запобіжний захід полякам, які побили українську пару у Вроцлаві

19:19 29.07.2026 Ср
2 хв
Захисник одного зі чоловіків заперечує, що напад стався за національною ознакою
aimg Валерій Ульяненко
Суд обрав запобіжний захід полякам, які побили українську пару у Вроцлаві Фото: польська поліція (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У польському Вроцлаві суд взяв під варту на три місяці двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українську пару. Затриманим загрожує тривалий термін ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Прокуратура кваліфікувала напад як хуліганство, вчинене на ґрунті національної ворожнечі. Затримання відбулися в понеділок увечері, проте під час допиту жоден із підозрюваних провини не визнав.

У справі фігурують:

  • 45-річний Адам С. - звинувачений у нападі та насильстві за національною ознакою. Через рецидив йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі. Від дачі свідчень він відмовився.
  • 27-річний Томаш М. - підозрюваний у нападі та насильстві за національною ознакою. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Третього учасника нападу правоохоронці все ще розшукують.

Як розгортався конфлікт

За словами прокурора Ленцької, сутичка тривала кілька хвилин. Напад розпочався всередині магазину, після чого учасники подій перемістилися на вулицю.

Запис, який раніше поширився в мережі, відображає лише завершальну частину інциденту. Наразі поліція вилучила камери спостереження з приміщення магазину, щоб відтворити повну хронологію подій.

"Відео, яке з’явилося в інтернеті, є останньою частиною цього інциденту. Поліція та прокуратура вилучили записи з камер відеоспостереження магазину, і ми матимемо можливість хронологічно встановити, як саме розвивалися події", - сказав прокурор.

Водночас захисник Адама С.стверджує, що суперечка нібито виникла на побутовому ґрунті та не пов’язана з національністю потерпілих.

Раніше, 27 липня, стало відомо про напад у Вроцлаві, де троє молодиків жорстоко побили дівчину та її хлопця.

За інформацією ЗМІ та дописами в соціальних мережах, постраждалі є українцями. Вже того ж дня польські правоохоронці затримали двох підозрюваних у нападі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Суд Напад на українців
Новини
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр