Во Вроцлаве задержали подозреваемых в нападении на пару украинцев, - Сибига

Правоохранители Польши молниеносно отреагировали на преступление против украинцев и задержали двоих подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.

Во Вроцлаве задержали нападающих на украинцев

Сибига сообщил, что 27 июля польские правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве.

"Третьего ищут. Ожидаем полное, объективное и беспристрастное расследование, установление всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливое наказание виновных", - отметил и.о. министра.

Фото: двух нападавших на украинцев во Вроцлаве задержали (полиция Вроцлава)

Сибига поблагодарил за оперативную, принципиальную и своевременную реакцию:

польские власти,

правоохранительные органы,

Президента Вроцлава Яцека Сутрика.

Чиновник отметил, что Украина будет внимательно следить за ходом этого дела и обеспечивать необходимое консульское содействие пострадавшим гражданам Украины.

Сибига призвал отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, что превращается в конкретные физические нападения на улицах.

"Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от извечного врага", - резюмировал Сибига.

Нападение во Вроцлаве

Сегодня стало известно, что девушку и ее парня жестоко избили во Вроцлаве три молодых человека.

По информации медиа и социальных сетей, в результате нового инцидента пострадали граждане Украины. Сибига поручил Генеральному консульству Украины срочно принять меры реагирования.

Консульство направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша.