Во Вроцлаве задержали подозреваемых в нападении на пару украинцев, - Сибига
Правоохранители Польши молниеносно отреагировали на преступление против украинцев и задержали двоих подозреваемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.
Во Вроцлаве задержали нападающих на украинцев
Сибига сообщил, что 27 июля польские правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве.
"Третьего ищут. Ожидаем полное, объективное и беспристрастное расследование, установление всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливое наказание виновных", - отметил и.о. министра.
Сибига поблагодарил за оперативную, принципиальную и своевременную реакцию:
- польские власти,
- правоохранительные органы,
- Президента Вроцлава Яцека Сутрика.
Чиновник отметил, что Украина будет внимательно следить за ходом этого дела и обеспечивать необходимое консульское содействие пострадавшим гражданам Украины.
Сибига призвал отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, что превращается в конкретные физические нападения на улицах.
"Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от извечного врага", - резюмировал Сибига.
Нападение во Вроцлаве
Сегодня стало известно, что девушку и ее парня жестоко избили во Вроцлаве три молодых человека.
По информации медиа и социальных сетей, в результате нового инцидента пострадали граждане Украины. Сибига поручил Генеральному консульству Украины срочно принять меры реагирования.
Консульство направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша.
Напомним, 18 июля 26-летняя женщина применила насилие в отношении двух тринадцатилетних украинских подростков. Инцидент произошел в Легнице.
7 мая троих украинских подростков жестоко избили в центре Варшавы. Через несколько дней полиция установила подозреваемых - граждан Польши.