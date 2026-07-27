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Во Вроцлаве задержали подозреваемых в нападении на пару украинцев, - Сибига

22:32 27.07.2026 Пн
2 мин
Жестокое избиение украинских граждан произошло в общественном месте
aimg Елена Бджола
Во Вроцлаве задержали подозреваемых в нападении на пару украинцев, - Сибига Фото: и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)
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Правоохранители Польши молниеносно отреагировали на преступление против украинцев и задержали двоих подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.

Во Вроцлаве задержали нападающих на украинцев

Сибига сообщил, что 27 июля польские правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве.

"Третьего ищут. Ожидаем полное, объективное и беспристрастное расследование, установление всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливое наказание виновных", - отметил и.о. министра.

Фото: двух нападавших на украинцев во Вроцлаве задержали (полиция Вроцлава)

Сибига поблагодарил за оперативную, принципиальную и своевременную реакцию:

  • польские власти,
  • правоохранительные органы,
  • Президента Вроцлава Яцека Сутрика.

Чиновник отметил, что Украина будет внимательно следить за ходом этого дела и обеспечивать необходимое консульское содействие пострадавшим гражданам Украины.

Сибига призвал отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, что превращается в конкретные физические нападения на улицах.

"Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от извечного врага", - резюмировал Сибига.

Нападение во Вроцлаве

Сегодня стало известно, что девушку и ее парня жестоко избили во Вроцлаве три молодых человека.

По информации медиа и социальных сетей, в результате нового инцидента пострадали граждане Украины. Сибига поручил Генеральному консульству Украины срочно принять меры реагирования.

Консульство направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Республики Польша.

Напомним, 18 июля 26-летняя женщина применила насилие в отношении двух тринадцатилетних украинских подростков. Инцидент произошел в Легнице.

7 мая троих украинских подростков жестоко избили в центре Варшавы. Через несколько дней полиция установила подозреваемых - граждан Польши.

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