Суд избрал меру пресечения генералу СБУ Дуке по делу "Карфаген"

Об этом передает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Генерал СБУ Дука будет находиться под стражей с возможностью внести залог в 65 млн гривен. Сторона обвинения просила суд установить залог в 100 млн.

По данным следствия, Дука помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Что известно о Дуке

Напомним, на днях Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые детали расследования в рамках операции "Карфаген". Правоохранители выяснили, что топ-чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора "крышевали" преступную группировку, которая организовала работу мошеннических колл-центров, занималась торговлей наркотиками и не только.

4 ноября "Украинская правда" написала о том, что правоохранители задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Позже глава СБУ Александр Поклад уволил с должности двух высокопоставленных сотрудников Службы безопасности, которые оказались фигурантами дела "Карфаген".