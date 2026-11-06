Суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Дуці у справі "Карфаген"

Про це передає кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Генерал СБУ Дука перебуватиме під вартою з можливістю внести заставу в 65 млн гривень. Сторона обвинувачення просила суд встановити заставу в 100 млн.

За даними слідства, Дука допомагав організатору угруповання "Кримінал" вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора.

Що відомо про Дуку

Нагадаємо, днями Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові деталі розслідування у рамках операції "Карфаген". Правоохоронці з'ясували, що топ-чиновники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора "кришували" злочинне угруповання, яке організувало роботу шахрайських кол-центрів, займалося торгівлею наркотиками і не тільки.

4 листопада "Українська правда" написала, що правоохоронці затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Пізніше голова СБУ Олександр Поклад звільнив з посади двох високопосадовців Служби безпеки, які виявилися фігурантами справи "Карфаген".