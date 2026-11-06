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Суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Дуці у справі "Карфаген"

23:18 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Іван Носальський aimg Єлизавета Логвінчук
Суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Дуці у справі "Карфаген" Фото: Сергій Дука (РБК-Україна)
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Вищий антикорупційний суд обрав фігуранту справи "Карфаген" генералу СБУ Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді

Про це передає кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Генерал СБУ Дука перебуватиме під вартою з можливістю внести заставу в 65 млн гривень. Сторона обвинувачення просила суд встановити заставу в 100 млн.

За даними слідства, Дука допомагав організатору угруповання "Кримінал" вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора.

Що відомо про Дуку

Нагадаємо, днями Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові деталі розслідування у рамках операції "Карфаген". Правоохоронці з'ясували, що топ-чиновники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора "кришували" злочинне угруповання, яке організувало роботу шахрайських кол-центрів, займалося торгівлею наркотиками і не тільки.

4 листопада "Українська правда" написала, що правоохоронці затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Пізніше голова СБУ Олександр Поклад звільнив з посади двох високопосадовців Служби безпеки, які виявилися фігурантами справи "Карфаген".

На плівках, що оприлюднило НАБУ, Дука фігурує під прізвиськом "Акім". За даними правоохоронців, він забезпечував "дах" для злочинного угруповання та захищав його від колег із СБУ.

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