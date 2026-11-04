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Операция "Карфаген": в СБУ произошли громкие увольнения из-за расследования НАБУ

18:58 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Операция "Карфаген": в СБУ произошли громкие увольнения из-за расследования НАБУ Фото: Александр Поклад (facebook.com/zelenskyy.official)
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Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных должностных лиц спецслужбы, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности оказывает полную поддержку и способствует проведению всех необходимых процессуальных действий в этих уголовных производствах.

Руководитель ведомства подчеркнул, что спецслужба рассчитывает на прозрачное, объективное и беспристрастное расследование и отметил наличие четкого и конструктивного сотрудничества с руководителями НАБУ и САП.

Кроме того, он находится на связи с коллегами из спецслужб стран-партнеров, чтобы расследование преступлений происходило и в других юрисдикциях.

Относительно фигуранта дела по кличке "Мексиканец" Александр Поклад предложил ему добровольно прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам.

"Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украине", - подчеркнул глава Службы безопасности.

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео пленок о новой преступной организации, которая давала неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов.

По данным следствия, в схему привлекли действующих должностных лиц СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.

В рамках этой же операции "Карфаген" сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника департамента по защите национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

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