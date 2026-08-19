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В ОП планировали помешать Клименко снова возглавить САП, - пленки из дела "Форест Гамп"

13:09 19.08.2026 Ср
3 мин
Как именно это хотели сделать?
aimg Юлия Капитонова
В ОП планировали помешать Клименко снова возглавить САП, - пленки из дела "Форест Гамп" Фото: Александр Клименко, руководитель САП (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Некоторые чиновники Офиса президента Украины планировали вмешаться в конкурс на должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. Они не хотели, чтобы Александр Клименко продолжил руководить САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

В рамках операции "Форест Гамп", которую совместно провели НАБУ и САП, стали известны детали разговоров отдельных чиновников ОП.

Так, выяснилось, что 9 июня 2026 года заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая обсуждала выборы членов общественного совета по контролю НАБУ.

"Там, где наша Инна, где там Аня ***, которую я знаю. Как мы можем там собрать как можно больше голосов? Как это сделать?" - интересовалась она у своего собеседника.

Кроме того, Мудрая предлагала дать взятки, чтобы руководителем САП избрали выгодного ей человека.

"То есть, кому вот вот разбросать, чтобы проголосовали. Посмотри, пожалуйста. Кому-то надо это раскинуть. Взгляни, пожалуйста. Я тебя отправила. Можешь ты порасбрасывать, чтоб твои эти...", - предлагала она собеседнику.

Прошло еще несколько дней, и Мудрая возмущалась, что у ОП нет никакой альтернативы Клименко.

"Я вчера пришла к *** (высокопоставленное должностное лицо ОПУ), и говорю: *** (высокопоставленное должностное лицо ОПУ), мы наступаем на то же грабли, как в прошлый раз. Мы не думаем и не готовим приемника Клименко. Ну, Клименко ж спит и видит себя переизбраным. А нам надо, чтобы Клименко переизбрали? Ну какая-то информация есть", - жаловалась заместитель главы ОП.

В этот же день Мудрая выражала свое недовольство главой САП и называла его "беспринципным".

"Ну, то есть, этот человек (Клименко - ред.) беспринципный. Этот человек переступит через тебя и пойдет дальше. То есть, он не наш. То, что он ситуативно в данном моменте с вами общается, это не значит, что он вас не будет так же догонять как Андрея (Ермака - ред.) и всех остальных", - возмущалась Мудрая.

Что известно об операции "Форест Гамп"

19 августа НАБУ и САП публично объявили о совместной спецоперации по разоблачению преступной организации.

Они сразу уточнили, что группу возглавляли действующий и бывший народный депутат Украины. Более того, в ее состав входили некоторые чиновники ОПУ.

На этом фоне нардеп Алексей Гончаренко заявил об обысках у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что кроме Мудрой по делу могут фигурировать народный депутат Вадим Столар и бывший нардеп Максим Микитась.

В то же время, правоохранители официально не подтверждали информацию о причастности указанных лиц к делу.

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