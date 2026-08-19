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Операция "Форест Гамп": НАБУ публикует видео с записями разговоров участников топ-коррупции

10:26 19.08.2026 Ср
2 мин
В разговоре фигурантов упоминается Офис президента
aimg Елена Чупровская
Операция "Форест Гамп": НАБУ публикует видео с записями разговоров участников топ-коррупции Фото: НАБУ показало новые кадры по делу о коррупции в Офисе президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Опубликован фрагмент записи, сделанный при слежке за участниками громкой коррупционной схемы. Расследование получило красноречивое название - спецоперация "Форест Гамп".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись Национального антикоррупционного бюро.

О чем говорят фигуранты на записи

НАБУ обнародовало 47-секундный фрагмент видео с перехваченными разговорами вероятных участников схемы. На кадрах фигуранты предположительно обсуждают передачу денег и вспоминают Офис президента Украины.

На пленках раздаются следующие фразы:

  • "Только слабоумие может записать на своих детей ворование денег и оплату еще их учебы";
  • "Ну, там 4 мешка".

Официальные комментарии по содержанию разговоров правоохранители пока не предоставили. Детали расследования НАБУ обещало обнародовать позже.

Операция "Форест Гамп": что известно

Утром 19 августа НАБУ и САП официально заявили о начале спецоперации по разоблачению преступной организации.

По официальному заявлению, группу возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины, а в нее входили чиновники Офиса президента.

Тем временем народный депутат Украины Ярослав Железняк намекнул, что речь идет о действующем нардепе-застройщике, а народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил об обысках у заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на источники, кроме Мудрой, по делу фигурируют народный депутат Украины Вадим Столар и бывший народный депутат Максим Никитась .

Официально стражи порядка эти имена пока не подтвердили.

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