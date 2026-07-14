Суд избрал меру пресечения экс-комбригу 155 ОМБР Лучанову

Решение суда

Суд принял решение по эксчельнику 155-й отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову. Ему избрали содержание под стражей на срок 60 суток без альтернативы в виде залога.

Подозреваемому инкриминируется незаконное лишение свободы и умышленное убийство двух мирных жителей Киевщины. По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Новые детали по делу

В суде Лучанов заявил, что не признает своей вины, не соглашается с обвинением.

В ответ на вопросы журналистов сказал, что даже не видел никогда братьев, тела которых обнаружили на территории части. Остальное, по его словам, установит следствие.

Прокурор сообщил детали, неизвестные ранее. По его словам, убийство Лучанов поручил подчиненному командиру батальона 155 бригады Алексею Долголенко. Одному из убитых братьев выстрелили в голову один раз, другому - восемь.

Экс-командир 155 ОМБр заявляет, что на момент совершения преступления находился в отпуске, поэтому физически не мог отдавать подобные указания.

При этом он не возражал против ходатайства прокуроров о заключении его под стражу и заверил, что готов содействовать следствию.

Что известно о деле убийства братьев в Киевской области

В ночь с 27 на 28 июня семь человек проникли во двор двух братьев из села Калиновка Киевской области и насильно вывезли их в неизвестном направлении.

По версии следствия, мотивом стала месть за бытовой конфликт братьев с женой Лучанова, а тела погибших позже обнаружили в лесополосе на Полтавщине.

11 июля выяснилось, что командир бригады самовольно покинул воинскую часть , после чего правоохранители объявили его в розыск.