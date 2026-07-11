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Командир 155-й бригады бежал в СЗЧ, а в отношении его солдат идет расследование

18:55 11.07.2026 Сб
2 мин
Правоохранители уже объявили его в розыск
aimg Сергей Козачук
Командир 155-й бригады бежал в СЗЧ, а в отношении его солдат идет расследование Фото: командир 155 ОМБр Станислав Лучанов (155-ombr.mil.gov.ua)
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В ОК "Север" отреагировали на скандал вокруг воинской части А5001. Правоохранители уже приступили к расследованию, а командир части самовольно покинул место службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

Подробности расследования и отстранения

В командовании отметили, что по факту событий, связанных с военнослужащими части, правоохранительные органы уже начали следственные действия. ОК "Север" оказывает расследованию всемерную поддержку для обеспечения максимальной прозрачности.

Все лица, фигурирующие по делу, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следствием. В то же время командующего подразделением до сих пор ищут.

"Местонахождение командира в/ч А5001 Станислава Лучанова, самовольно покинувшего место службы, устанавливается", - сообщили в ОК "Север".

Призыв к медиа и общественности

Военные подчеркнули, что все противоправные поступки получат надлежащую правовую оценку, а виновные понесут ответственность по закону. Детали дела пообещали обнародовать позже через правоохранительные органы - как только это станет возможным без ущерба для следствия.

Что предшествовало

Командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова отстранили от службы на фоне скандала с похищением людей в Киевской области.

В ночь с 27 на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении.

По подозрению в похищении гражданских мужчин правоохранители задержали девять бойцов 155-й бригады. Среди задержанных - командир батальона этой же бригады. Его подчиненных официально отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Станислав Лучанов возглавил 155 отдельную механизированную бригаду относительно недавно - в феврале 2026 года. До этого назначения он занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скеля".

Скандал в полку "Скеля"

Напомним, недавно суд отправил под стражу военнослужащего штурмового полка "Скеля", подозреваемого в жестоком избиении военного капеллана и подполковника в Харьковской области. Правоохранители подробно проверяют другие возможные факты насилия в этом подразделении.

Ранее Государственное бюро расследований уже приступило к расследованию штурмового полка "Скеля". Поводом для уголовного производства стали публикации в СМИ о возможном насилии над военнослужащими со стороны командования.

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