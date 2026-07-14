Суд обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБР Лучанову

Рішення суду

Суд ухвалив рішення щодо ексочільника 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Йому обрали тримання під вартою на термін 60 діб без альтернативи у вигляді застави.

Підозрюваному інкримінують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних мешканців Київщини. За цими статтями йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нові деталі у справі

У суді Лучанов заявив, що не визнає своєї вини, не погоджується з обвинуваченням.

У відповідь на запитання журналістів сказав, що навіть не бачив ніколи братів, тіла яких знайшли на території частини. Решту, за його словами, встановить слідство.

Прокурор повідомив деталі, які були не відомі раніше. За його словами, вбивство Лучанов доручив підлеглому командиру батальйону 155 бригади Олексію Долголенко. Одному з вбитих братів вистрелили в голову один раз, іншому - вісім.

Ексочільник 155 ОМБр заявляє, що на момент скоєння злочину перебував у відпустці, тож фізично не міг віддавати подібні розпорядження.

При цьому він не заперечував проти клопотання прокурорів про взяття його під варту та запевнив, що готовий сприяти слідству.

Що відомо про справу вбивства братів на Київщині

У ніч з 27 на 28 червня семеро осіб проникли на подвір'я двох братів із села Калинівка на Київщині та силоміць вивезли їх в невідомому напрямку.

За версією слідства, мотивом стала помста за побутовий конфлікт братів із дружиною Лучанова, а тіла загиблих пізніше виявили у лісосмузі на Полтавщині.

11 липня з'ясувалося, що командир бригади самовільно залишив військову частину, після чого правоохоронці оголосили його в розшук.