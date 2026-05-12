Суд начал избирать меру пресечения Ермаку: все подробности (видео)

Главное: Подозрение Ермаку: вчера вечером экс-руководителю ОП объявили подозрение по делу о "Династии". Другие подозреваемые - Тимур Миндич и Алексей Чернышев.

вчера вечером экс-руководителю ОП объявили подозрение по делу о "Династии". Другие подозреваемые - Тимур Миндич и Алексей Чернышев. Суть подозрения: НАБУ и САП считают, что Ермак вместе с другими фигурантами дела отмыли 460 млн гривен на элитном строительстве в Козине.

НАБУ и САП считают, что Ермак вместе с другими фигурантами дела отмыли 460 млн гривен на элитном строительстве в Козине. САП хочет арест: прокуратура будет просить суд арестовать Ермака с залогом в 180 млн гривен.

прокуратура будет просить суд арестовать Ермака с залогом в 180 млн гривен. Суд продолжится завтра: заседание длилось почти три часа. Рассмотрение ходатайства продолжится 13 мая в 12:00.

заседание длилось почти три часа. Рассмотрение ходатайства продолжится 13 мая в 12:00. Что рассказали в суде: имя Ермака фигурировало в разговорах других фигурантов дела. Сначала посредником Ермака был его отец, затем - другое лицо. В автомобиле водителя Ермака нашли документы с планом назначения людей на руководящие должности в СБУ.

Хронология заседания:

18:45. Прокурор завершила изложение мотивов ходатайства об аресте Ермака с возможностью залога в размере 180 млн гривен. Суд объявил перерыв до завтра, 12:00. Завтра начнут рассматривать часть материалов в закрытом режиме.

18:40. В перерыве журналисты пообщались с Ермаком. Бывшего главу ОП спросили, есть ли у него деньги на залог, если ходатайство прокурора всё же будет удовлетворено судом.

Ермак от комментариев отказался, а его адвокат отметил, что они с подзащитным надеются, что решение суда будет иным.

18:34. Заседание суда возобновилось. Прокурор продолжает мотивировать, почему Ермаку необходимо избрать меру пресечения в виде ареста.

18:15. Суд объявил короткий перерыв, чтобы "отдохнуть" и "проветрить зал".

18:10. Как сообщила прокурор, в декабре 2025 года в ходе обысков у личного водителя Ермака был обнаружен автомобиль "Мерседес" с номерами прикрытия. В машине были изъяты 3 листа бумаги с текстом, начинающимся словами "СБ Украины: программа максимум".

По словам прокурора, эта "программа максимум" содержит планы по назначению на руководящие должности в СБУ ряда лиц, некоторые из которых до сих пор занимают должности в СБУ. Имена лиц прокурор не назвала, но они указаны в материалах дела.

Также в документах была "средняя программа" и "программа минимум", где фигурируют все те же лица, заявила прокурор.

17:55. По словам прокурора, у Ермака есть 4 дипломатических паспорта. Самый свежий из них - действителен до 2030 года. В период с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года Ермак пересекал границу 86 раз.

Более поздней информации у стороны обвинения нет, поскольку сведения о пересечениях границы Ермаком были удалены из системы

17:50. Сторона обвинения считает, что необходимо поставить вопрос об аресте Ермака, поскольку в его отношении присутствуют все 5 рисков, предусмотренных УПК:

риск бегства;

риск уничтожения, фальсификации или сокрытия доказательств;

риск незаконного влияния на свидетелей;

риск препятствования расследованию дела иным образом;

риск совершения других уголовных правонарушений.

17:35. Еще один фигурант, по словам прокурора, писал в чате строительной группы: "R2 - Ермак". Все эти записи были обнаружены в телефонах, изъятых у фигурантов дела.

17:32. В еще одних сообщениях, касающихся резиденции № 2, по словам прокурора, упоминается контакт, подписанный как "Ермак Андрей Борисович". Кроме того, существует и другое переписка между фигурантами дела, в которой также упоминается "Ермак".

17:28. По словам прокурора, в переписке фигурантов упоминался "Андрей Борисович" в контексте строительства резиденции № 2. Также встречалось сокращение "АБ". Сторона обвинения считает, что речь идет о Ермаке.

17:26. Сторона обвинения переходит к части, в которой доказывается, что R2 в материалах дела - это Ермак.

Фото: суд рассматривает вопрос о мере пресечения Ермаку (Татьяна Демух, РБК-Украина)

17:20. После того, как в прошлом году Чернышову было предъявлено подозрение, Миндич и женщина, которая была доверенным лицом Ермака, обсуждали приостановку строительства "Династии".

"Сейчас нужно с умом все это замораживать. Потому что этот (нецензурное слово), что натворил... Если он "вскроется" в деле, то нам (нецензурное слово)", - процитировала слова Миндича в переписке прокурор.

17:05. Кроме того, по словам прокурора, строительство финансировалось за счет наличных средств, полученных в результате преступной деятельности. Еще один источник финансирования - наличные средства, происхождение которых не установлено.

16:54. Как сообщила прокурор, для финансирования строительства "Династии" использовался целый ряд компаний, в том числе фармацевтических.

16:40. По версии следствия, в начале строительства доверенным лицом и представителем Ермака был его отец. Затем доверенным лицом стал другой человек.

16:35. По словам стороны обвинения, Ермак обеспечивал финансирование строительства части объектов, владельцем которых он планировал стать, в том числе за счет средств, полученных от преступной деятельности преступной организации, возглавляемой Миндичем, в частности, от схем в "Энергоатоме".

16:23. Сторона защиты ходатайствовала об отложении рассмотрения дела. Суд постановил, что сегодня будет заслушана сторона обвинения и часть материалов, но мера пресечения сегодня не будет избрана.

Как сообщил адвокат Ермака, материалы дела состоят из 16 томов по 250 страниц каждый.

16:20. Часть судебного заседания будет проходить в закрытом режиме.

16:15. Началось судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения Ермаку.

Фото: ВАКС начал заседание по делу бывшего главы ОП (Татьяна Демух, РБК-Украина)

16:03. В зал суда уже прибыли прокуроры. Напомним, что прокуратура будет ходатайствовать в суде о применении к Ермаку меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 180 млн гривен.

15:58. Бывший глава ОП ответил на несколько вопросов журналистов. Он рассказал, что чувствует себя "нормально" и "собрано". Однако отказался комментировать "слухи", что по-прежнему влияет на принятие решений в Офисе президента.

15:50. Ермак с адвокатом прибыл в зал суда. Вскоре начнется заседание.

Фото: Андрей Ермак в здании ВАКС (Татьяна Демух, РБК-Украина)

Что известно о деле "Династии"

Вчера вечером из медиа стало известно, что НАБУ и САП пришли со следственными действиями к экс-руководителю ОП Андрею Ермаку. Следственные действия происходили посреди улицы в центре Киева. Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили, что Ермак получил подозрение.

Подозрение касается возможного участия в отмывании 460 млн гривен, полученных преступным путем, на строительстве коттеджного городка "Династия" в селе Козин под Киевом. Вместе с Ермаком в деле фигурируют бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Все детали дела - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Сегодня НАБУ и САП сообщили о подозрении по делу "Династия" и Миндичу с Чернышовым, а также еще четырем лицам. В случае доказательства вины им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.