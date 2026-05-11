Ермак отреагировал на подозрение от НАБУ и САП

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого подозревают в схеме с "отмыванием" денег на элитном строительстве, сделал первое заявление о сложившейся ситуации.

Экс-руководитель ОП отметил, что он предоставит комментарии, когда "завершатся следственные действия".

В ответ на уточняющий вопрос журналистов о кооперативе "Династия" он подчеркнул, что в его собственности нет никаких частных домов, он владеет только одной квартирой.

При этом, комментируя слухи о том, что он присутствует на "пленках Тимура Миндича" под псевдонимом "Хирург", Ермак сказал:

"Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

Подозрение Ермаку

Напомним, сегодня, 11 мая, в СМИ появились слухи о том, что НАБУ и САП проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В сети появились видео, на которых Ермака в центре Киева заметили с правоохранителями.

После этого в НАБУ и САП заявили о том, что им удалось разоблачить группировку, которая причастна к легализации 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом. В рамках этого дела подозрение вручили бывшему руководителю ОП.

Правоохранители не раскрывали имя фигуранта, но источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Андрее Ермаке.