Суд избирает меру пресечения экс-командиру 155-й бригады Лучанову: что известно

Утром 14 июля суд определяет меру пресечения для экс-руководителя 155-й бригады Станислава Лучанова, подозреваемого в похищении и убийстве двух братьев в Киевской области.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Судебное заседание

Заседание по избранию меры пресечения Станиславу Лучанову продолжается.

Эксочителю 155-й отдельной механизированной бригады инкриминируют незаконное лишение свободы и умышленное убийство двух мирных жителей Киевской области.

По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Новые детали по делу, позиция Лучанова и прокурора

В ходе судебного заседания Лучанов заявил, что вины не признает и не соглашается с предъявленным обвинением.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что никогда даже не видел братьев, тела которых были обнаружены на территории воинской части. Все остальные обстоятельства, по его словам, должны выяснить следствие.

Прокурор обнародовал ранее не разглашавшиеся детали. По его информации, убийство Лучанов поручил выполнить подчиненному Долголенко. У одного из убитых братьев огнестрельное ранение в голову зафиксировали одно, у другого - восемь.

Отдельно прокурор подчеркнул: из-за высокой вероятности того, что Лучанов может сбежать или оказывать давление на участников процесса, сторона обвинения настаивает на безальтернативной мере пресечения - содержании под стражей в Лукьяновском СИЗО сроком на 60 суток.

По словам экскомбрига 155 ОМБР, во время совершения преступления он находился в отпуске. Поэтому, как объясняет Лучанов, он не мог отдавать такие приказы.

В то же время экскомбриг согласился с предложением стороны обвинения избрать ему меру пресечения в виде ареста. Обещает сотрудничать со следствием.

Похищение и убийство братьев в Киевской области: что известно о задержанных

В ночь с 27 на 28 июня семь человек проникли во двор двух братьев из села Калиновка Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении.

По данным следствия, причиной стала месть после бытовой ссоры с женой Лучанова, а тела братьев впоследствии обнаружили в лесополосе на Полтавщине.

Командир скрылся со службы. 11 июля стало известно, что командир 155-й бригады самовольно покинул место службы, а правоохранители объявили его в розыск.

Девять его подчиненных отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрения в причастности к исчезновению братьев.