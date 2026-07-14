Суд обирає запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади Лучанову: що відомо

Вранці 14 липня суд визначає запобіжний захід для ексочільника 155-ї бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів на Київщині.

Судове засідання

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Станіславу Лучанову триває.

Ексочільнику 155-ї окремої механізованої бригади інкримінують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних мешканців Київщини.

За цими статтями йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нові деталі у справі, позиція Лучанова та прокурора

Під час судового засідання Лучанов заявив, що провини не визнає та не погоджується з висунутим обвинуваченням.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що ніколи навіть не бачив братів, тіла яких виявили на території військової частини. Усі інші обставини, за його словами, має з'ясувати слідство.

Прокурор оприлюднив деталі, які раніше не розголошувалися. За його інформацією, вбивство Лучанов доручив виконати підлеглому Долголенку. В одного з убитих братів вогнепальне поранення в голову зафіксували одне, у другого - вісім.

Окремо прокурор наголосив: через високу ймовірність того, що Лучанов може втекти або чинити тиск на учасників процесу, сторона обвинувачення наполягає на безальтернативному запобіжному заході - триманні під вартою в Лук'янівському СІЗО строком на 60 діб.

За словами екскомбрига 155 ОМБР, під час скоєння злочину він перебував у відпустці. Тому, як пояснює Лучанов, він не міг віддавати таких наказів.



Водночас екскомбриг погодився з пропозицією сторони обвинувачення обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту. Обіцяє співпрацювати зі слідством.

Викрадення і вбивство братів на Київщині: що відомо про затриманих

У ніч з 27 на 28 червня семеро осіб проникли на подвір'я двох братів із села Калинівка на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку.

За даними слідства, причиною стала помста після побутової сварки з дружиною Лучанова, а тіла братів згодом знайшли у лісосмузі на Полтавщині.

Командир зник зі служби. 11 липня стало відомо, що командир 155-ї бригади самовільно залишив місце служби, а правоохоронці оголосили його в розшук.

Дев'ятьох його підлеглих відсторонили від виконання обов'язків через підозру у причетності до зникнення братів.