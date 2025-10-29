Суд избирает меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому

Сегодня, 29 октября, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения экс-руководителю НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Его подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.
Суд по избранию меры пресечения Кудрицкому начался в 16:03. На вопрос судьи о месте рождения экс-руководитель "Укрэнерго" ответил, что "к сожалению" родился в Москве.
Через 15 минут после начала в судебном заседании был объявлен технический перерыв из-за невозможности включить трансляцию. Позже Кудрицкого снова завели в судебный зал.
Защита подала ходатайство выпустить Кудрицкого из бокса, однако получила отказ. Конвой объяснил, что при таком количестве людей в судебном зале якобы не сможет "обеспечить присутствующим безопасность".
Прокурор зачитал обвинение Кудрицкому.
Экс-руководителя "Укрэнерго" хотят взять под стражу, потому что он якобы использовал конспиративные методы для того, чтобы скрываться от суда, а также давил на свидетелей.
Напомним, 28 октября работники ГБР задержали экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами госпредприятия.
Согласно данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании.
Тогда он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".
Отметим, Кудрицкому инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
РБК-Украина ранее писало, что сторона обвинения будет просить для Кудрицкого содержания под стражей с возможностью залога в 13 млн гривен.
Такая позиция обвинения объясняется тем, что речь идет о тяжком преступлении, совершенном в сговоре группой лиц и с большими суммами убытков. Кроме того, отмечается, что есть риски как сокрытия от следствия, так и влияния на других участников дела.