Суд избирает меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому

Суд по избранию меры пресечения Кудрицкому начался в 16:03. На вопрос судьи о месте рождения экс-руководитель "Укрэнерго" ответил, что "к сожалению" родился в Москве.

Через 15 минут после начала в судебном заседании был объявлен технический перерыв из-за невозможности включить трансляцию. Позже Кудрицкого снова завели в судебный зал.

Защита подала ходатайство выпустить Кудрицкого из бокса, однако получила отказ. Конвой объяснил, что при таком количестве людей в судебном зале якобы не сможет "обеспечить присутствующим безопасность".

Прокурор зачитал обвинение Кудрицкому.

Экс-руководителя "Укрэнерго" хотят взять под стражу, потому что он якобы использовал конспиративные методы для того, чтобы скрываться от суда, а также давил на свидетелей.