Общество Образование Деньги Изменения

Суд избирает меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому

Фото: Владимир Кудрицкий (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова

Сегодня, 29 октября, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения экс-руководителю НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Его подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Суд по избранию меры пресечения Кудрицкому начался в 16:03. На вопрос судьи о месте рождения экс-руководитель "Укрэнерго" ответил, что "к сожалению" родился в Москве.

Через 15 минут после начала в судебном заседании был объявлен технический перерыв из-за невозможности включить трансляцию. Позже Кудрицкого снова завели в судебный зал.

Защита подала ходатайство выпустить Кудрицкого из бокса, однако получила отказ. Конвой объяснил, что при таком количестве людей в судебном зале якобы не сможет "обеспечить присутствующим безопасность".

Прокурор зачитал обвинение Кудрицкому.

Экс-руководителя "Укрэнерго" хотят взять под стражу, потому что он якобы использовал конспиративные методы для того, чтобы скрываться от суда, а также давил на свидетелей.

Дело Кудрицкого

Напомним, 28 октября работники ГБР задержали экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами госпредприятия.

Согласно данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании.

Тогда он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

Отметим, Кудрицкому инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

РБК-Украина ранее писало, что сторона обвинения будет просить для Кудрицкого содержания под стражей с возможностью залога в 13 млн гривен.

Такая позиция обвинения объясняется тем, что речь идет о тяжком преступлении, совершенном в сговоре группой лиц и с большими суммами убытков. Кроме того, отмечается, что есть риски как сокрытия от следствия, так и влияния на других участников дела.

