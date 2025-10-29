Суд обирає запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому

Суд з обрання запобіжного заходу Кудрицькому розпочався о 16:03. На запитання судді про місце народження екскерівник "Укренерго" відповів, що "на жаль" народився в Москві.

Через 15 хвилин після початку у судовому засіданні було оголошено технічну перерву через неможливість увімкнути трансляцію. Пізніше Кудрицького знову завели до судової зали.

Захист подав клопотання випустити Кудрицького з бокса, проте отримав відмову. Конвой пояснив, що за такої кількості людей в судовій залі нібито не зможе "забезпечити присутнім безпеку".

Прокурор зачитав обвинувачення Кудрицькому.

Екскерівника "Укренерго" хочуть взяти під варту, бо він нібито використовував конспіративні методи для того, щоб ховатись від суду, а також тиснув на свідків.