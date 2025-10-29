ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Суд избирает меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому

Украина, Среда 29 октября 2025 17:03
UA EN RU
Суд избирает меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому Фото: Владимир Кудрицкий (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова

Сегодня, 29 октября, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения экс-руководителю НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Его подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Суд по избранию меры пресечения Кудрицкому начался в 16:03. На вопрос судьи о месте рождения экс-руководитель "Укрэнерго" ответил, что "к сожалению" родился в Москве.

Через 15 минут после начала в судебном заседании был объявлен технический перерыв из-за невозможности включить трансляцию. Позже Кудрицкого снова завели в судебный зал.

Защита подала ходатайство выпустить Кудрицкого из бокса, однако получила отказ. Конвой объяснил, что при таком количестве людей в судебном зале якобы не сможет "обеспечить присутствующим безопасность".

Прокурор зачитал обвинение Кудрицкому.

Экс-руководителя "Укрэнерго" хотят взять под стражу, потому что он якобы использовал конспиративные методы для того, чтобы скрываться от суда, а также давил на свидетелей.

Дело Кудрицкого

Напомним, 28 октября работники ГБР задержали экс-руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами госпредприятия.

Согласно данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем Кудрицкий вступил в сговор с представителями частной компании.

Тогда он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

Отметим, Кудрицкому инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

РБК-Украина ранее писало, что сторона обвинения будет просить для Кудрицкого содержания под стражей с возможностью залога в 13 млн гривен.

Такая позиция обвинения объясняется тем, что речь идет о тяжком преступлении, совершенном в сговоре группой лиц и с большими суммами убытков. Кроме того, отмечается, что есть риски как сокрытия от следствия, так и влияния на других участников дела.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Суд
Новости
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Ночная атака в Крыму: СБУ уничтожила "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС, - источники
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине