Суд обирає запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому
Сьогодні, 29 жовтня, Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід екскерівнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Його підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.
Суд з обрання запобіжного заходу Кудрицькому розпочався о 16:03. На запитання судді про місце народження екскерівник "Укренерго" відповів, що "на жаль" народився в Москві.
Через 15 хвилин після початку у судовому засіданні було оголошено технічну перерву через неможливість увімкнути трансляцію. Пізніше Кудрицького знову завели до судової зали.
Захист подав клопотання випустити Кудрицького з бокса, проте отримав відмову. Конвой пояснив, що за такої кількості людей в судовій залі нібито не зможе "забезпечити присутнім безпеку".
Прокурор зачитав обвинувачення Кудрицькому.
Екскерівника "Укренерго" хочуть взяти під варту, бо він нібито використовував конспіративні методи для того, щоб ховатись від суду, а також тиснув на свідків.
Справа Кудрицького
Нагадаємо, 28 жовтня працівники ДБР затримали екскерівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства.
Згідно із даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії.
Тоді він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".
Зазначимо, Кудрицькому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
РБК-Україна раніше писало, що сторона обвинувачення проситиме для Кудрицького тримання під вартою з можливістю застави у 13 млн гривень.
Така позиція обвинувачення пояснюється тим, що йдеться про тяжкий злочин, учинений у змові групою осіб і з великими сумами збитків. Крім того, зазначається, що є ризики як переховування від слідства, так і впливу на інших учасників справи.