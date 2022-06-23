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Суд почав розгляд справи Медведчука: засідання проводять в закритому режимі

Фото: Віктор Медведчук (скріншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Личаківський районний суд Львова у четвер, 23 червня, розпочав розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Засідання будуть проводити у закритому режимі. Як пояснив суддя Григорій Жовнір, йдеться про кримінальну справу, про завершення розслідування якої Офіс генерального прокурора оголосив в травні. За нею ж Віктора Медведчука вперше помістили під домашній арешт у травні 2021 року.

Нагадаємо, у 2021 році Віктору Медведчуку оголосили декілька підозр. Зокрема, його підозрюють у державній зраді та роботі з терористичним організаціям "ЛДНР".

До початку війни він знаходився під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Він намагався втекти з країни.

Днем раніше Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який було, сьогодні, 22 червня, продовжено до 9 серпня.

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Віктор Медведчук