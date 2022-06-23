Суд начал рассмотрение дела Медведчука: заседание проводится в закрытом режиме

Лычаковский районный суд Львова в четверг, 23 июня, приступил к рассмотрению обвинений против Виктора Медведчука в государственной измене и разграблении национальных ценностей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Заседания будут проводиться в закрытом режиме. Как пояснил судья Григорий Жовнир, речь идет об уголовном деле, о завершении расследования которого Офис генерального прокурора объявил в мае. По ней же Виктор Медведчук впервые был помещен под домашний арест в мае 2021 года.

Напомним, в 2021 году Виктору Медведчуку объявили несколько подозрений. В частности, его подозревают в государственной измене и работе с террористическим организациям "ЛДНР".

До начала войны он находился под домашним арестом, из-под которого бежал сразу после начала боевых действий.

О задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался сбежать со страны.

Днем ранее Лычаковский районный суд Львова избрал Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, которую сегодня, 22 июня, продлили до 9 августа.

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