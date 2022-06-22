Медведчуку продовжили арешт до 9 серпня

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Він прродлится до 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суд.

Захист депутата звернувся до Верховного суду з проханням про передачу даного клопотання на розгляд до Печерського районного суду Києва, але колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила в цьому.

Суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора і продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів до підозрюваному Медведчуку.

Як відомо, Медведчука підозрюють у державній зраді пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Раніше секретар РНБО Данилов розповів про затримання Медведчука на західному кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.