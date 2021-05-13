Суд над Медведчуком: прокурор просить про арешт до 10 липня

Про це заявив прокурор під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу.

У разі застави парламентар має здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та вдягнути електронний браслет.

"Прошу застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня, визначити заставу у розмірі 300 млн 930 гривень", - сказав він.

Нагадаємо, Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, загрожує до 15 років в'язниці. Кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, відносяться до особливо тяжких.

РБК-Україна з посиланням на джерела в Офісі генерального прокурора писало, що держобвинувачення подало клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави. Правоохоронці просили визначити суму застави у понад 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру 11 травня.

За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, Медведчуку і Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.