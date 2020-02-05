Федину викликають в ДБР для вручення підозри

Фото: Софія Федина (prm.ua)

Народний депутат України викликається для вручення повідомлення про підозру

Народний депутат України Софія Федина викликана до Державного бюро розслідувань (ДБР) для вручення письмового повідомлення про підозру. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Народного депутата Федину викликають в бюро на 6 лютого 2020 року.

"Повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи. Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України Федина Софія вважається належним чином повідомленою, проте для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик додатково публікуємо повістку останній на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив відкриття кримінальної справи проти Федини. Заяву на неї написав депутат з фракції "Слуга народу" Олександра Качура.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Федина пізніше розповіла, що їй почали надходити погрози після цих висловлювань, після чого вона подала заяву в Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ.