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ДБР буде розслідувати справу нардепа Федини

Новини » Політика     01.11.2019 - 19:13
ДБР буде розслідувати справу нардепа Федини
Фото: Софія Федина (prm.ua)

Кримінальну справу відкрито за висловлювань на адресу президента

Справа народного депутата від "Європейської солідарності" Софії Федіної, яка розкритикувала спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями, буде розслідуватися Державним бюро розслідувань. Про це на запит РБК-Україна повідомили в ГБР.

Так, в Держбюро розслідувань підтвердили, що Генеральною прокуратурою було розпочато провадження щодо можливого вчинення злочину нардепом Фединою.

"Провадження відкрито, прокураторою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Підслідність визначена за ДБР", - повідомили в ГБР

Нагадаємо, раніше в п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив відкриття кримінальної справи проти Фединої.

"Так, це правда. І не тільки він, але і багато народних депутатів зверталися з цього приводу. Провадження було відкрито в понеділок, там очевидні ознаки злочину, по яких було відкрито провадження. Здається, ДБР зараз розслідує", - сказав Рябошапка.

Відзначимо, що заяву на Федину написав депутат з фракції "Слуга народу" Олександра Качура.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Федина пізніше розповіла, що їй почали надходити погрози після цих висловлювань, після чого вона подала заяву в Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ. Проте, ці заяви у неї не прийняли, зазначивши, що в них відсутній склад злочину. Федина назвала це "подвійними стандартами".

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