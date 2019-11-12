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ВАКС почав обирати запобіжний захід екс-співробітнику НБУ по справі про розкрадання 1,2 млрд кредиту

Новини » Надзвичайні події     12.11.2019 - 15:36
ВАКС почав обирати запобіжний захід екс-співробітнику НБУ по справі про розкрадання 1,2 млрд кредиту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сторона звинувачення просить 20 мільйонів гривень застави для підозрюваного

Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи про обрання запобіжного заходу для члена Ради Національного банку України Миколи Каленського, підозрюваного у заволодінні кредитом Нацбанку на 1,2 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, сторона звинувачення просить призначити для Каленського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило про підозру голові "Райффайзен Банку Аваль" і колишньому першому заступнику голови НБУ (у 2014-2015 роках) Олександру Писаруку, а також ще 7 особам, причетним до заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого НБУ для ПАТ "Віейбі Банк".

"Мова йде про колишніх і діючих посадових осіб Національного банку України, ПАТ "Віейбі Банк" та приватних компаній, пов'язаних з кінцевими бенефіціарами "Віейбі Банк". Попередньо дії затриманих кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України", - відзначили в НАБУ.

Також РБК-Україна писало, що правління Національного банку України висловило обурення врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ.

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Новини України Олег БахматюкНАБУ
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