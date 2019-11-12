НАБУ повідомило подробиці справи щодо заволодіння 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку

Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Слідство встановило, що до завлодівання коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило подробиці справи щодо заволодіння 1,2 млрд гривень кредиту Національного банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бюро у Facebook.

Згідно з опублікованою інформацією, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили 8 особам, серед яких чинні та колишні працівники НБУ, ПАТ "VAB Банк" та приватних компаній, пов'язаних з кінцевими беніфіціарами "VAB Банку", - про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень. Ці кошти Нацбанк надав "VAB Банку" у 2014 році як стабілізаційний кредит, оскільки фінансова установа перебувала у скрутному становищі. Однак, за 40 днів з моменту виділення кредиту НБУ визнав банк як неплатоспроможним.

Як зазначається, слідство встановило, що до реалізації з заволодіння коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб.

"Стосовно низки осіб, у тому числі беніфіціарного власника "VAB Банку", які наразі перебувають за межами країни, вирішується питання про направлення повідомлення про підозру у передбачений КПК України в таких випадках спосіб", - йдеться у повідомленні.

Фото: подробиці справи (facebook.com/nabu.gov.ua)

Також слідство встановило, що звіти про оцінку нерухомості, під заставу якої "VAB Банк" отримав кредит, були підробленими. Крім того, за оцінкою реальна вартість майна, під яке була дана застава, не перевищувало 73 млн гривень, про що знали посадовці Нацбанку. Також рішення про надання кредиту було ухвалене з порушенням вимог законодавства.

Також зазначається, що топ-посадовці Нацбанку знали, що "VAB Банк" мав просроченну заборгованність перед НБУ на суму близько трьох млрд гривень.

Крім того у НАБУ зазначили, що "Райффайзен Банк" не має ніякого відношення до розслідування, адже досліджуються події 2014 року, пов'язані з діями посадовців Нацбанку щодо надання стабілізаційного кредиту "VAB Банку".

Також у Бюро додали, що розслідування у справі ще триває.

Нагадаємо, у понеділок співробітники Національного антикорупційного бюро в "Райффайзен Банк" затримали Олександра Писарчука. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року.

Крім того, 12 листопада НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку. Крім нього оголосили підозру ще 7 особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".