Співробітники НАБУ затримали 7 осіб у справі VAB банку

Фото: НАБУ (НАБУ)

Затримані особи під час обшуків в "Райффайзен Банку" за підозрою в заволодінні кредитом

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали семеро осіб - колишніх та нинішніх посадовців VAB банку. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що посадових осіб затримали "за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

"Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банк". Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України", - зазначили вНАБУ.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та мір запобіжного заходу. У НАБУ додали, що таємниця слідства не дозволяє оприлюднити більш детальну інформацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники НАБУ перебувають в "Райффайзен Банк", щоб затримати голову правління Олександра Писарука.