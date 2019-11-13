ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд заарештував екс-голову департаменту Нацбанку

Новини » Політика     13.11.2019 - 10:59
Суд заарештував екс-голову департаменту Нацбанку
Фото: Алла Шульга (bank gov ua)

Суд взяв під варту Шульгу з правом внесення застави у розмірі 15 млн гривень

Вищий антикорупційний суд України заарештував на два місяці колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Національного банку Аллу Шульгу в справі про розкрадання 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як зазначається, суд взяв під варту Шульгу з правом внесення застави у розмірі 15 млн гривень.

Нагадаємо, вчора НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку.

Крім нього оголосили підозру ще 7 особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк". Як зазначається, слідство встановило, що до реалізації з заволодіння коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб.

В той же день Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи про обрання запобіжного заходу для члена Ради Національного банку України Миколи Каленського, підозрюваного у заволодінні кредитом Нацбанку на 1,2 млрд грн.

У свою чергу, правління Національного банку України висловило обурення врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ.

НБУ на 13 листопада знизив офіційний курс долара НАБУ повідомило подробиці справи щодо заволодіння 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку
Новини України Національний банк Українирозкрадання
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся