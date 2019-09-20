Суд обрав запобіжний захід "мінеру" мосту Метро

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід "мінеру" мосту Метро Олексію Белько. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд заарештував його на 60 днів з можливістю виходу під заставу в розмірі 288 тис. гривень. У разі внесення застави, Белько зобов'язаний з'являтися на виклики прокурора або суду, не відлучатися від місця проживання без дозволу прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання, а також пройти курс лікування від наркотичної та алкогольної залежності. Крім того, його зобов'язали знайти роботу.

Зазначимо, що підозрюваного просили відпустити на поруки народний депутат Яна Зінкевич, командир КОРДа Микола Кутій та міністр внутрішній справ Арсен Аваков.

Прокурор просив суд взяти Белька під варту на 2 місяці без можливості внесення застави. Коли суддя запитала про можливість обрання більш м'якого запобіжного заходу, прокурор відповів, що у підозрюваного немає місця проживання.

У свою чергу, адвокат заявив, що докази прокурора є необгрунтованими. Адвокат просив суд відпустити Белька з-під варти.

Перед початком засідання суду сам Белько попросив вибачення у всіх жителів Києва.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вчора заявив, що звернеться до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Олексій Белька, який намагався замінувати міст. Він заявив про готовність помогти йому пройти курс реабілітації від наркотиків.

Нагадаємо, начальник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що поліція не відкривала вогонь по Олексію Белько, тому що він не погрожував цивільним. Мінер відкрив вогонь по беспилотнику правоохоронців, але загрози для населення він не представляв.

РБК-Україна писало, що в Києві в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Через цк в столиці був введений спеціальний оперативний план. Рух на мосту було повністю перекриий в обох напрямках.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро. Ним виявився 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Йому вручили підозру за статтями про хуліганство й неправдиве повідомлення про замінування.